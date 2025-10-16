Врач назвала фактор, который может вызвать раннее развитие Альцгеймера

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач Воробьева: наследственность может вызвать раннее развитие Альцгеймера
Depositphotos

Генетическая предрасположенность является одним из ключевых факторов риска раннего развития болезни Альцгеймера. Об этом «Москве 24» рассказала врач-невролог, профессор Ольга Воробьева.

Эксперт отметила, что эффективного лекарства против этой болезни пока не существует. В профилактике врачи делают упор на нелекарственные методы для поддержания здорового образа жизни. По ее словам, на ранней стадии пациенты могут забывать важные даты, имена или теряться в знакомых местах.

«После обнаружения подобных признаков нужно обратиться к врачу, поскольку у пациента может оказаться не болезнь Альцгеймера, а когнитивное нарушение другой природы, например сосудистой», — отметила Воробьева.

Ученые из Испании и Китая до этого разработали нанопрепарат, способный восстанавливать сосуды мозга и устранять скопления бета-амилоида — токсичного белка, связанного с болезнью Альцгеймера. Разработанное средство — SBP1 — относится к новому классу «супрамолекулярных лекарств». В отличие от традиционных нанопрепаратов, которые лишь доставляют активное вещество, SBP1 сам обладает терапевтическим эффектом.

Ранее в России разработали светящееся соединение для таргетной терапии болезни Альцгеймера.

