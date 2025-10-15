«Роснефть» усовершенствовала методы исследования горных пород

Специалисты институтов «Роснефти» в Уфе и Красноярске разработали уникальный метод определения химического состава горной породы, который показывает содержание всех элементов в породе, сообщает пресс-служба компании.

В новом подходе сочетаются исследование бурового шлама методом рентгенофлуоресцентного анализа и математическое моделирование.

С помощью нового метода специалисты впервые смогли доказать статистическую взаимосвязь между основными компонентами горных пород и содержанием рассеянных и редкоземельных элементов в буровом шламе.

Также специалисты установили существование четкой закономерности в распределении элементов в составе бурового шлама.