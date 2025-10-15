На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Учительница совратила ученика-подростка и получила срок 20 лет

В США учительницу отправили в тюрьму за совращение ученика
true
true
true
close
Shutterstock

В США суд вынес приговор 32-летней учительнице, которая совратила школьника. Об этом сообщает The Des Moines Register.

По версии следствия, в период с мая 2022 по ноябрь 2023 года женщина развращала подростка, которому в 2023 году исполнилось 16 лет. Помимо соития, она обменивалась с юношей фото и видео сексуального характера.

О действиях педагога узнали только когда у администрации школы появились соответствующие кадры. При этом ранее за американкой замечали странное поведение, но она все отрицала.

В результате женщину обвинили в сексуальной эксплуатации ребенка. Обвинения по статьям о совращении ребенка и детском контенте непристойного характера с нее сняли в рамках сделки.

Учительницу осудили на 20 лет. Помимо этого, она выплатить $13 000 в качестве возмещения ущерба.

Вскоре ей предстоит еще одно разбирательство, связанное с этим же учеником. Женщину обвиняют в сексуальной эксплуатации со стороны школьного работника. Независимо от приговора, новый срок она будет отбывать в тюрьме одновременно с уже назначенным.

Ранее учительницу арестовали за демонстрацию груди ученику по видеосвязи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами