Учительница совратила ученика-подростка и получила срок 20 лет

В США учительницу отправили в тюрьму за совращение ученика

В США суд вынес приговор 32-летней учительнице, которая совратила школьника. Об этом сообщает The Des Moines Register.

По версии следствия, в период с мая 2022 по ноябрь 2023 года женщина развращала подростка, которому в 2023 году исполнилось 16 лет. Помимо соития, она обменивалась с юношей фото и видео сексуального характера.

О действиях педагога узнали только когда у администрации школы появились соответствующие кадры. При этом ранее за американкой замечали странное поведение, но она все отрицала.

В результате женщину обвинили в сексуальной эксплуатации ребенка. Обвинения по статьям о совращении ребенка и детском контенте непристойного характера с нее сняли в рамках сделки.

Учительницу осудили на 20 лет. Помимо этого, она выплатить $13 000 в качестве возмещения ущерба.

Вскоре ей предстоит еще одно разбирательство, связанное с этим же учеником. Женщину обвиняют в сексуальной эксплуатации со стороны школьного работника. Независимо от приговора, новый срок она будет отбывать в тюрьме одновременно с уже назначенным.

