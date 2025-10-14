Конкурс «Это у нас семейное» объединил 726 тыс. участников

Второй сезон конкурса «Это у нас семейное» президента платформы «Россия – страна возможностей» подошел к этапу окружных полуфиналов. Об этом сообщили на заседании Наблюдательного совета проекта.

В следующий этап прошли 1523 семейные команды, которые продолжат борьбу за главные призы: 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий и семейные путешествия.

Первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель наблюдательного совета конкурса Сергей Кириенко отметил рекордную популярность проекта.

«В прошлом году мы очень радовались рекорду, тогда в конкурсе зарегистрировались 587 тыс. человек, а в этом сезоне еще больше – 726 тыс. человек. Конкурс давно побил все рекорды, теперь он превзошел свои собственные. Это показывает отношение россиян к семейным ценностям, говорит о том, насколько семьи дружны», — сказал он.

Гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин рассказал о дистанционном этапе конкурса. Он длился четыре месяца, в течение которых участникам были доступны 48 заданий из различных сфер: творческие, кулинарные, спортивные, литературные и музыкальные.

«По итогам дистанционного этапа 1523 семейных команды допущены до полуфиналов. Многие участники подтверждают, что благодаря конкурсу они стали собираться не несколько раз в год, а каждые выходные. У нас самые лучшие семьи, самые сплоченные, самые настоящие и с самыми традиционными семейными ценностями» – отметил Андрей Бетин.

Первый полуфинал состоится с 13 по 16 ноября в Ростове-на-Дону. В нем примут участие команды из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также Донбасса и Новороссии. Окружной полуфинал для участников из Уральского федерального округа пройдет 27–29 ноября в Екатеринбурге. Команды из Сибирского федерального округа встретятся 6–8 декабря в Новосибирске. Победители полуфиналов получат возможность выйти в финал и побороться за крупные призы.