В Татарстане опровергли новость о дефиците вакцин против ветрянки

В Татарстане не наблюдается нехватка вакцин против ветряной оспы. Об этом «БИЗНЕС Online» сообщили в Минздраве республики, комментируя новости о дефиците вакцин от заболевания.

«В начале года имелись сложности с поставкой вакцин против ветряной оспы, но ситуация была разрешена, поставки вакцины идут партиями. С марта по сентябрь 2025 года поставлено 5 тысяч доз вакцины, препарат имеется в наличии», — сообщили в ведомстве.

В Минздраве также подчеркнули, что в Татарстане нет роста заболеваемости ветряной оспой, показатель соответствует среднегодовым значениям. Вакцинация против болезни не входит в национальный календарь профилактических прививок, однако, в республике продолжается вакцинация определенных групп граждан — подлежащих призыву.

13 октября сообщалось, что в нескольких регионах России зафиксирован резкий рост заболеваемости ветрянкой на фоне дефицита вакцин. С начала 2025 года на Ямале показатель заболеваемости вырос на 67%, в Башкирии — более чем в два раза. В минимум десяти регионах, включая Татарстан, Краснодарский край, Свердловскую и Воронежскую области, жители сообщают о невозможности привить детей даже в платных клиниках.

Ранее стало известно, что у 11-месячного ребенка после ветрянки развилось опасное осложнение.