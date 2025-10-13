На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Московский форум вошел в официальную программу Global MIL Week ЮНЕСКО

Форум «Диалог о фейках 3.0» включен в программу международной недели ЮНЕСКО
Vladimir Baranov/Global Look Press

Форум «Диалог о фейках 3.0» внесен в календарь мероприятий Глобальной недели медиа- и информационной грамотности (Global Media and Information Literacy Week) ЮНЕСКО. Это единственное мероприятие из России, включенное в официальную программу международной недели, сообщили организаторы форума.

Уточняется, что мероприятие пройдет 29 октября 2025 года в Москве и соберет более двух тыс. участников из 80 стран — представителей СМИ, специалистов по проверке фактов, преподавателей и политиков.

Организаторами «Диалога о фейках 3.0» выступают АНО «Диалог Регионы», Международная ассоциация по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN), информационное агентство ТАСС и «Мастерская новых медиа».

Сообщается, что Глобальная неделя медиа- и информационной грамотности проводится под эгидой ЮНЕСКО с 2021 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН. В 2025 году она пройдет с 24 по 31 октября, основная площадка откроется в Картахене-де-Индиас (Колумбия). Тема Global MIL Week нынешнего года — «Разум важнее ИИ».

