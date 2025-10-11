На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Телеканалы MTV прекратят работу в странах Европы

Paramount закроет телеканалы MTV по всей Европе
Gil C/Shutterstock/FOTODOM

Американская медиакомпания Paramount к концу 2025 года планирует закрыть несколько телеканалов MTV по всей Европе. Об этом сообщает Broadband TV News.

По информации авторов материала, компания хочет закрыть каналы MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live в Великобритании. Остановка их работы запланирована на 31 декабря 2025 года. При этом телеканал MTV (MTV HD) останется доступным.

«Это решение отражает долгосрочное сокращение аудитории линейных музыкальных каналов, поскольку зрители все чаще обращаются к таким платформам, как YouTube и TikTok, для просмотра музыкальных клипов», — говорится в материале.

По словам отраслевых обозревателей, закрытие телеканалов в Великобритании является частью масштабной перестройки международного портфеля Paramount. Так, в ряде стран Центральной и Восточной Европы будут закрыты MTV, TeenNick, NickMusic, Comedy Central Extra и Paramount Network, а в государствах Бенилюкса — MTV 80-х, MTV 00-х и другие тематические каналы.

Ранее Трамп пригрозил закрыть американский телеканал.

