В Улан-Удэ родилась очень большая девочка

В Улан-Удэ родилась девочка весом почти 7 килограммов
true
true
true
close
Республикaнский перинатальный центр Эхын Баяр

В перинатальном центре Улан-Удэ родилась девочка весом почти в 7 килограммов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице республиканского перинатального центра Эхын-Баяр «ВКонтакте».

Девочка весом 6700 граммов и ростом 66 сантиметров появилась на свет 11 октября.

«Настоящий богатырь среди малышек!» — говорится в сообщении центра.

Отмечается, что роды прошли благополучно благодаря слаженной работе высокопрофессиональной команды. Врачи поздравили счастливую семью с рождением дочери и пожелали, чтобы она росла здоровой, счастливой и окруженной любовью.

8 октября в Коми жительница родила девочку-богатыршу в День беременных. Вес новорожденной составил 5300 граммов. По словам медиков, дети со столь большим для новорожденных младенцев весом встречаются крайне редко. Уточняется, что ребенок появился на свет естественным способом, без хирургического вмешательства.

Ранее во Владивостоке женщина родила мальчика-богатыря естественным путем.

