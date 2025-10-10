На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге поймали мужчину, пытавшегося изнасиловать девушку посреди пустыря

Mash: в Петербурге поймали мужчину, пытавшегося изнасиловать девушку на пустыре
Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге правоохранители вычислили мужчину, который пытался изнасиловать девушку на пустыре. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на Парашютной улице в Приморском районе. Злоумышленник напал на девушку, когда она шла через пустырь. Мужчина выследил жертву, набросился на нее, повалил на землю и стал совершать насильственные действия. Когда пострадавшая попыталась сопротивляться, он ударил ее и сковал движения, высказывая угрозы физическим устранением. Девушка начала очень громко кричать, и тогда нападавший скрылся.

Полиция установила личность подозреваемого. Мужчина был задержан на рабочем месте в автобусном парке в Лисьем Носу. Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершенных с особой жестокостью. Проверяется возможная причастность задержанного к другим преступлениям.

Ранее подозреваемого в попытке изнасилования девушки около московского парка отправили под стражу.

