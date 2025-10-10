Развеян миф о том, что нельзя запивать еду

Есть мнение, что запивать еду какими-либо напитками, в том числе водой, кофе и чаем, не рекомендуется, потому что это может плохо отразиться на пищеварении и растянуть желудок. Однако, как заявила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева, это просто миф.

Первое заблуждение — это то, что якобы нельзя запивать еду вообще ничем (водой, чаем, кофе, соком). Аргументы приводят такие: разводится соляная кислота в желудке и за счет этого нарушается переваривание пищи. На самом деле, по словам Михалевой, кислоты вырабатывается всегда ровно столько, сколько нужно для переваривания любой пищи. В желудке для этого есть специальные хеморецепторы, которые измеряют концентрацию кислоты и дают сигнал для ее выработки.

«Если мы будем запивать пищу и разбавлять тем самым концентрацию желудочного сока, то клетки желудка просто выделят больше кислоты и процесс переваривания никак не нарушится. Даже наоборот, пища более увлажненная лучше перемешивается в желудке, более доступна для желудочного сока и переваривается лучше», — подчеркнула врач.

Второе заблуждение на эту тему — «будешь запивать еду, растянешь желудок». На самом деле, как объяснила диетолог, это невозможно сделать только за счет жидкости. Вода быстро всасывается и покидает желудок в считанные минуты, не успевая растянуть его. «Растянуть» желудок можно только при постоянном и очень выраженном переедании. Жидкость тут ни при чем.

«Кроме того, в некоторых случаях врачи даже рекомендуют запивать пищу, например, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, чтобы облегчить процесс переваривания и сделать пищу более гомогенной и механически щадящей, а также для людей с избыточным весом, так как при употреблении жидкости с едой, содержащей клетчатку, пищевые волокна пропитываются водой, увеличиваются в объеме в 2–3 раза и это приводит к более быстрому чувству сытости», — рассказала специалист.

Что касается употребления кофе и чая во время еды, то здесь противники этого утверждают, что вещества, содержащиеся в этих напитках (например, танины), мешают всасыванию витаминов и минералов. На самом деле, по словам Михалевой, это не так. На всасывание витаминов танины вообще никак не влияют. А вот на всасывание минералов они могут влиять, но это больше касается приема минеральных добавок.

«Минералы же, содержащиеся в пище, и так связаны с другими молекулами, обычно с аминокислотами, и то мизерное количество танинов, которое мы получим с одной-двумя чашками кофе или чая, не повлияет на усвоение этих веществ. А вот при приеме добавок нужно уточнить у врача, какое время после употребления кофе или чая должно пройти. Например, кофе или чай могут повлиять на усвоение добавок, содержащих магний, железо, медь, цинк, кальций. Обычно нужен перерыв между напитком и приемом перечисленных БАДов в два-четыре часа. То же касается и некоторых лекарств, но это тема для другого разговора», — подчеркнула врач.

