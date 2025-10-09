В Московской области прошел чемпионат по настольной игре «Мое Подмосковье»

Более 200 учеников приняли участие в чемпионате по настольной игре «Мое Подмосковье»

В Раменском округе прошел II Московский областной чемпионат по настолько игре «Мое Подмосковье», в котором приняли участие более 200 учеников из 52 муниципалитетов региона, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Первое место по итогам чемпионата заняла команда из Электростали, второе — из Каширы, а третье — из Орехово-Зуево.

Также специальные грамоты вручили командам из Щелково и Реутова.

Чемпионат приурочен ко Дню Московской области и посвящен 80-годовщине Победы в ВОВ.

В рамках чемпионата также прошло выступление оркестра «RamJazzBand» и хора «МР 3».

«Мое Подмосковье» — это образовательно-развлекательная игра, разработанная в год 30-летия Московской областной Думы и направленная на развитие интереса к родному краю, приобщение к его истории, знакомство с традициями и культурным наследием Московской области.