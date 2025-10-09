На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Московской области прошел чемпионат по настольной игре «Мое Подмосковье»

Более 200 учеников приняли участие в чемпионате по настольной игре «Мое Подмосковье»
true
true
true
close
Министерство образования Московской области

В Раменском округе прошел II Московский областной чемпионат по настолько игре «Мое Подмосковье», в котором приняли участие более 200 учеников из 52 муниципалитетов региона, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Первое место по итогам чемпионата заняла команда из Электростали, второе — из Каширы, а третье — из Орехово-Зуево.

Также специальные грамоты вручили командам из Щелково и Реутова.

Чемпионат приурочен ко Дню Московской области и посвящен 80-годовщине Победы в ВОВ.

В рамках чемпионата также прошло выступление оркестра «RamJazzBand» и хора «МР 3».

«Мое Подмосковье» — это образовательно-развлекательная игра, разработанная в год 30-летия Московской областной Думы и направленная на развитие интереса к родному краю, приобщение к его истории, знакомство с традициями и культурным наследием Московской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами