Скульптор оправдался за памятник учительнице, который раскритиковали за «выпуклую грудь»

Жители Люберец обрушились в соцсетях с критикой на новый бронзовый памятник учительнице, установленный в Дзержинском. Одних возмутило то, что у бронзовой статуи «слишком выпуклая грудь» и «видно соски», другим не понравилось лицо женщины. Скульптор Александр Рожников заступился за свое творение. В беседе с изданием «Москва онлайн» он заявил, что те, кто обсуждают грудь, хотят видеть только пошлость.

«Вы когда-нибудь видели сидящую девушку, чтобы у нее какие-то места были не выпуклые? Работа выполнена в реалистической манере, ничего там не выпирает», — высказался художник.

Рожков удивился, что «люди ищут какие-то выпуклости», и подчеркнул, что при создании скульптуры ему не приходило в голову то, что потом в монументе увидели комментаторы. Он подчеркнул, что пи подготовке монумента пересмотрел десятки фотографий молодых учительниц и «выбрал совершенно нейтральную одежду».

Ранее жители Ишима попросили убрать скульптуру пчелы из-за сходства с грязной мухой.