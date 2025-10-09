На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Скульптор оправдался за памятник учительнице, который раскритиковали за «выпуклую грудь»

Жители Люберец раскритиковали новый памятник учительнице, делающей селфи
true
true
true
close
Telegram-канал «Мои Люберцы»

Жители Люберец обрушились в соцсетях с критикой на новый бронзовый памятник учительнице, установленный в Дзержинском. Одних возмутило то, что у бронзовой статуи «слишком выпуклая грудь» и «видно соски», другим не понравилось лицо женщины. Скульптор Александр Рожников заступился за свое творение. В беседе с изданием «Москва онлайн» он заявил, что те, кто обсуждают грудь, хотят видеть только пошлость.

«Вы когда-нибудь видели сидящую девушку, чтобы у нее какие-то места были не выпуклые? Работа выполнена в реалистической манере, ничего там не выпирает», — высказался художник.

Рожков удивился, что «люди ищут какие-то выпуклости», и подчеркнул, что при создании скульптуры ему не приходило в голову то, что потом в монументе увидели комментаторы. Он подчеркнул, что пи подготовке монумента пересмотрел десятки фотографий молодых учительниц и «выбрал совершенно нейтральную одежду».

Ранее жители Ишима попросили убрать скульптуру пчелы из-за сходства с грязной мухой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами