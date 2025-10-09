На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве пройдет 10-я международная конференция AI Journey

Ведяхин: на AI Journey сформируют дорожную карту перспективных направлений ИИ
true
true
true
close
Кирилл Зыков/РИА Новости

Защита международного научного проекта AI Horizons станет одним из ключевых событий 10-ой международной конференции AI Journey, которая пройдет в Москве с 19 по 21 ноября 2025 года, сообщил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

«Цель данного проекта заключается в формировании дорожной карты наиболее перспективных направлений будущего развития технологий AI на ближайшие годы и создании сети ведущих AI-исследователей», — сказал он.

Ведяхин добавил, что за прошедший год Сбер провел 21 научную форсайт-сессию и 30 глубинных интервью, проведенных с ведущими AI-исследователями.

«В проекте и подготовке финального отчета приняли участие свыше 150 ученых из более чем 30 стран мира, среди которых Бразилия, ЮАР, Сербия и другие», — отметил он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами