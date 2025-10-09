В Москве пройдет 10-я международная конференция AI Journey

Защита международного научного проекта AI Horizons станет одним из ключевых событий 10-ой международной конференции AI Journey, которая пройдет в Москве с 19 по 21 ноября 2025 года, сообщил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

«Цель данного проекта заключается в формировании дорожной карты наиболее перспективных направлений будущего развития технологий AI на ближайшие годы и создании сети ведущих AI-исследователей», — сказал он.

Ведяхин добавил, что за прошедший год Сбер провел 21 научную форсайт-сессию и 30 глубинных интервью, проведенных с ведущими AI-исследователями.

«В проекте и подготовке финального отчета приняли участие свыше 150 ученых из более чем 30 стран мира, среди которых Бразилия, ЮАР, Сербия и другие», — отметил он.