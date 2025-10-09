На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эрмитаж при поддержке «Роснефти» может открыть постоянную экспозицию о модерне

Директор Эрмитажа рассказал о планах развития постоянных экспозиций
Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Эрмитаж при поддержке «Роснефти» планирует открыть постоянную экспозицию, посвященную модерну, заявил в интервью «Ведомостям» директор музея Михаил Пиотровский.
По его словам, необходимо развивать постоянные экспозиции.

«Как правило, это всегда долго и затратно. С «Роснефтью» мы уже реализовали аналогичный проект – в прошлом году были открыты залы обновленной постоянной выставки китайского искусства и культуры. Сейчас у нас с партнерами новый проект», — сказал он.

Пиотровский отметил, что модерну уделяют недостаточно внимания.

«Первые залы модерна мы планируем открыть уже в этом году. Реализация такого проекта стала возможной, когда мы получили согласие «Роснефти» на участие в нем», — рассказал директор Эрмитажа.

Пиотровский добавил, что у Эрмитажа есть собрания европейского и русского модерна, среди которых «Поклонение Волхвов» Уильяма Морриса из коллекции Щукина, Галле и другие.

