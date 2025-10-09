На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Роснефть» поможет восстановить один из старейших театров России

В Петербурге отреставрируют Эрмитажный театр
true
true
true
close
Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Летом текущего года стало известно о планах провести масштабную реставрацию Государственного Эрмитажа. Также при поддержке «Роснефти» будет отреставрирован Эрмитажный театр в Санкт-Петербурге, один из старейших театров страны. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

По его словам, сейчас стартовал этап проектирования. В рамках работ будут отреставрированы все интерьеры, установлена новейшая машинерия и современное оборудование.

Пиотровский добавил, что именно благодаря поддержке «Роснефти» Эрмитаж может реализовывать масштабные проекты. Он подчеркнул, что компания серьезно отнеслась к задаче, в частности, вошла в основополагающие для музейной деятельности проекты — пополнение фондов, реконструкцию и реставрацию.

