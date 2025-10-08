На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд оставил приехавших из Германии детей с матерью-россиянкой

Тверской суд Москвы принял решение оставить детей, которые проживали в Германии, с матерью из России. Об этом сообщает RT.

Шестилетние двойняшки Ханна и Лука родились в Германии и выросли там, но потом их родители развелись. Их мать вернулась на родину, а дети остались с отцом. В 2025 году брат и сестра приехали повидаться с родственниками в России и возвращаться не захотели.

Наталья, мать двойняшек, сообщила, что ее дети быстро адаптировались и чувствуют себя хорошо.

«Дети очень рады и счастливы, они пошли в первый класс и завели здесь друзей, а также новое хобби — танцы», — рассказала собеседница издания.

Наталья выразила надежду, что ее бывший муж согласится с решением суда и не будет оспаривать это решение, а также продолжит общаться с детьми после их выбора жить в РФ.

