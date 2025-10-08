На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В СберСити протестируют инновационные технологии для городов будущего

СберСити станет крупнейшим в Европе полигоном для тестирования инноваций
true
true
true
close
Пресс-служба АО СЗ «Рублево-Архангельское» (СберСити)

СберСити и Московский инновационный кластер объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого стороны создадут крупнейший в Европе полигон для тестирования инновация для создания городов будущего, сообщает пресс-служба Сбера.

Соглашение о сотрудничестве было заключено между фондом «Московский инновационный кластер» и АО СЗ «Рублево-Архангельское».

В рамках сотрудничества в СберСити будут испытывать решения цифровых систем управления зданиями, строительными процессами и логистикой.

Также стороны займутся внедрением технологий для создания цифровых двойников конструкционных элементов и 3D-печатью бетоном для возведения жилых и промышленных зданий.

«Всего пять лет назад на этой территории было чистое поле, а сегодня — целый город. Здесь уже внедряется стек технологий Сбера и лучших мировых решений, которые делают жизнь комфортнее и позволяют экономить время и ресурсы», — отметил генеральный директор АО СЗ «Рублево-Архангельское» (СберСити) Андрей Лихачев.

Также генеральный директор фонда «Московский инновационный кластер» Алексей Парабучев отметил, что Москва стремительно формирует инфраструктуру для внедрения инновационных решений в реальный сектор экономики.

«Соглашение открывает новые возможности для компаний, чьи разработки в области строительства и девелопмента станут драйверами развития отрасли», — сказал он.

