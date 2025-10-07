В Подмосковье завершено благоустройство лесопарка

В городском округе Пушкинский Московской области после масштабного благоустройства открылся лесопарк «Банный лес». Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Отмечается, что работы по благоустройству велись на территории площадью 27,3 га с конца 2024 года в рамках губернаторской программы «Парки в лесу» и госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды».

В их рамках в лесопарке обустроили шесть км пешеходных маршрутов, включая лыжные трассы, велодорожки, зоны отдыха со скамейками и навесами, детские игровые и спортивные площадки, воркаут-зону и скейт-парк. Также установлены освещение, камеры видеонаблюдения и создана смотровая площадка. Кроме того, в парке работают пункт проката и кафе.

Подчеркивается, что при благоустройстве были сохранены естественный ландшафт и деревья.

«Вместе с жителями обсуждали, создавали этот парк. И сегодня здесь можно смело отдыхать и проводить время», — отметил глава Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, в 2025 году в регионе благоустраивается 135 общественных пространств, включая 15 парков, 10 лесопарков, 11 набережных и 16 скверов. Работы ведутся в том числе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

В день открытия лесопарка прошел массовый забег «Первый шаг в Банном лесу», в котором приняли участие более пяти тыс. человек.

Местные жители отметили, что территория стала комфортным и безопасным местом для отдыха. «Классные площадки, скейт-парк построили, освещение, что немаловажно. Даже комната матери и ребёнка есть. Здесь очень здорово» — рассказала жительница Красноармейска Екатерина Травникова.

Кроме того, в этом году в округе завершено благоустройство второй очереди городского парка культуры и отдыха в Ивантеевке (15 га) и сквера на Московском проспекте в Пушкино. До конца 2025 года планируется завершить работы на набережной озера Травинское, а в 2026 году — благоустройство пешеходной зоны в микрорайоне Дзержинец.