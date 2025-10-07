В усадьбе Останкино проведут реставрацию Итальянского павильона

В усадьбе Останкино продолжается реставрация Итальянского павильона, расположенного в западной части здания. Об этом сообщили в пресс-службе дворца-театра.

Реставрацию здания, построенного в 1795 году, ведут сотни специалистов разных профессий: художники, краснодеревщики, лепщики, столяры и плотники.

Как рассказал директор государственного дворцово-паркового музея-заповедника «Останкино и Кусково» Сергей Авдонин, дворец изначально возводился как временная постройка на низком фундаменте.

«За 230 лет влажность и протечки повредили его стены, потолочные балки, пол и несущие конструкции, от подтоплений пострадали нижние венцы. Реставраторы разбирали полы, поднимали паркетные щиты, протезировали напольные лаги, цементировали деревянные опоры и наращивали фундамент», — уточнил он.

Сейчас плотники удаляют поврежденные участки деревянных конструкций топорами, изготовленными по образцу конца XVIII века, и протезируют недостающие части. С помощью скобелей они обрабатывают доски и бревна, чтобы уменьшить их способность впитывать влагу.

В пресс-службе усадьбы подчеркнули, что реставраторы стремятся сохранить каждую дощечку и гвоздь, а все работы выполняются вручную, как при строительстве усадьбы.

Внутри павильона большую часть обстановки и декора переместили в музейные хранилища или отправили в мастерские. Специалисты очистили стены, укрепили красочный слой, демонтировали позолоченную резьбу, часть оригинальных обоев и начали демонтаж паркета. Далее планируется восстановление деревянных конструкций и прокладка инженерных сетей.

По словам главного архитектора проекта Виктора Голуба, в Итальянском павильоне использована имитация дорогих отделочных материалов. Колонны и фризы расписаны «под мрамор», резьба и лепнина выполнены из бумаги в технике папье-маше, а печатные обои под потолочными сводами выглядят как картины. Холодный климат помог сохранить эти элементы: зимой бактерии в обойном клее вымерзали в неотапливаемом дворце.

Первый замруководителя столичного Департамента культурного наследия Леонид Кондрашев отметил, что реставрация имения Шереметевых была связана с риском нарушить равновесие деревянного дворца. .

«Специалисты проделали серьезную работу, даже ездили во французский Версаль, чтобы понять, как сохранить элементы усадьбы, нуждающиеся в восстановлении», — сказал он.