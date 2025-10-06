На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Московской области прошел всероссийский слет студентов-спасателей

Навыки ликвидации ЧС отработали 200 студентов со всей России
Telegram-канал ВСКС

В Московской области на учебно-тренировочном полигоне Департамента гражданской обороны и защиты населения в Апаринках завершился пятый всероссийский слет студентов-спасателей и добровольцев в чрезвычайных ситуациях. Мероприятие собрало 200 молодых участников из разных регионов России, сообщает пресс-служба Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС).

Для участников провели масштабные учения. По легенде, в городе N произошла катастрофа: добровольцы развернули оперативный штаб и ликвидировали последствия условного стихийного бедствия. Программа включала 16 уникальных эпизодов: разбор завалов после обрушения, тушение лесных пожаров, ликвидацию разлива нефтепродуктов, оказание первой помощи пострадавшим и их доставку в пункты временного размещения.

Приветствие участникам направил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил вклад команды ВСКС в поддержку жителей Донбасса, Новороссии, Белгородской и Курской областей.

Один из этапов был основан на опыте ликвидации последствий реального разлива мазута на Черноморском побережье, где команда ВСКС работала почти полгода. Участники очищали песок с помощью специального оборудования и сорбента, отводя вредные продукты на полигон для утилизации.

Еще одна задача заключалась в отработке действий при попадании сбитого «вражеского» дрона в жилой дом. Студенты организовали эвакуацию «пострадавших», оказали им первую и психологическую помощь до прибытия скорой и профильных служб.

Как уточнили в ВСКС, программа слета основана на опыте участия добровольцев корпуса в реальных чрезвычайных ситуациях, что позволяет участникам отработать навыки в сложных и нестандартных условиях. Отмечается, что большинство участников уже имеют опыт работы в спасательных операциях и гуманитарных миссиях.

Перед учениями участники прошли трехдневную интенсивную подготовку. Опытные инструкторы провели мастер-классы и практические занятия по первой помощи, альпинизму, психологии, пожарной безопасности, спасению на воде, топографии, радиосвязи и работе с аварийно-спасательным инструментом.

Гостями слета стали представители федеральных органов исполнительной власти, правительства Москвы и Московской области, а также некоммерческих организаций, развивающих направление добровольчества.

