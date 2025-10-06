Команда «Роснефти» завоевала призы на соревнованиях по триатлону Ironstar в Сочи

Корпоративная команда «Роснефти» успешно выступила на фестивале триатлона Ironstar, прошедшем на спортивной базе «Сириус» в Сочи. Мероприятие стало завершением триатлонного сезона в России и собрало более 6 тысяч участников, сообщает пресс-служба компании.

Более 100 спортсменов из команды «Роснефть триатлон» продемонстрировали хорошие результаты в командных соревнованиях и личных дисциплинах. Для поддержки атлетов был организован корпоративный шатер, где сотрудники могли отдохнуть или перекусить до и после стартов.

Участники команды соревновались в различных дисциплинах: триатлонные дистанции, бег и плавание. В эстафете на олимпийской дистанции Ironstar Olympic Relay male, включающей 1,5 км плавания, 40 км велогонки и 10 км бега, команда «Роснефти» заняла первое место с результатом 1 час 51 минута. Победу обеспечили высокие результаты Павла Кулинича, Александра Чиргуна и Александра Измайлова.

На индивидуальных стартах спортсмены также показали высокие результаты. Золото в забеге на 5 км среди женщин завоевала сотрудник научного института компании Тамила Литвинова. В аналогичном забеге у мужчин второе место занял Иван Аршинов, представляющий «Оренбургнефть». В возрастных категориях победителями стали Сергей Цветков в беге на 5 км и Анна Ларченкова из «РН-Москва» в заплыве на 1,85 км.

На «полужелезной» дистанции Ironstar 113 (1,93 км плавания, 90 км велогонки, 21,1 км бега) Кристина Игнатьева из «РН-Ванкор» заняла второе место, а Айгуль Кубрина из «РН-Юганскнефтегаз» — третье. На спринтерской дистанции Ironstar 1/8 (0,5 км плавания, 22 км велогонки, 5 км бега) бронзовую награду в категории 30-34 лет завоевал сотрудник Сызранского НПЗ Илья Эзбин.

По итогам сезона команда «Роснефть триатлон» заняла второе место в корпоративном и беговом зачетах, а также третье место в абсолютном зачете среди корпоративных клубов Ironstar за 2025 год.