В Госдуме предложили направить акциз с газировок на борьбу с диабетом

В Госдуме предложили увеличить финансирование федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» за счет акциза на сахаросодержащие напитки и дополнительно обеспечить пациентов дорогостоящими препаратами. Об этом пишет РБК.

Соответствующее письмо заместитель руководителя комитета по экономической политике Станислав Наумов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Наумов предложил ежегодно выделять дополнительно 3,3 млрд рублей на закупку кардио- и нефропротективных лекарств для пациентов с диабетом второго типа. Такие препараты защищают сердце и почки, снижают риск осложнений и позволяют отсрочить инвалидизацию, что уменьшает нагрузку на здравоохранение и экономическое бремя заболевания.

По данным думского комитета, расходы государства на пациентов с диабетом второго типа превышают 700 млрд рублей в год, при этом более 80% затрат приходится на потери ВВП из-за нетрудоспособности и преждевременной смертности. Наумов предложил создать отдельный перечень препаратов для закупки в рамках проекта и определить правила предоставления субсидий.

Ранее россиянам назвали главные способы снизить количество сладкого в рационе.