Подмосковные медработники смогут быстрее проходить аттестацию

В Подмосковье медработникам ускорили процесс прохождения аттестации
Lipik Stock Media/Shutterstock/FOTODOM

В Московской области медицинским и фармацевтическим работникам ускорили процесс прохождения аттестации, сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи региона.

Теперь на рассмотрение заявлений о присвоении высшей, первой и второй категории занимает 45 календарных дней, а не 75.

В ведомстве отметили, что услугу предоставляют бесплатно, а решение поступит в личный кабинет медработника.

Напомним, услугу «Аттестация медицинских работников Московской области» перевели в «цифру» в 2015 году. На данный момент ей воспользовались уже более 49 тыс. раз. Воспользоваться услугой могут специалисты с профильным образованием, которые работают в системе здравоохранения Подмосковья.

