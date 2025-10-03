Более 6,5 тонны мусора было переработано в рамках экомарафона «Сберегаем пляжи вместе»

В рамках экомарафона «Сберегаем пляжи вместе» участники собрали более 42 тонн мусора, из которых 6,5 тонн пластика были направлены на переработку. Мероприятие проходило с 5 по 30 сентября в 45 городах России, сообщила пресс-служба Сбера.

Марафон объединил жителей страны от Владивостока до Санкт-Петербурга. Участники могли присоединиться к онлайн-активности или принять участие в офлайн-соревнованиях «Чистые игры», которые прошли в пяти крупных городах: Владивостоке, Казани, Санкт-Петербурге, Махачкале и Геленджике. В этих городах команды соревновались в раздельном сборе мусора на пляжах. Самые активные участники получили памятные призы.

Отмечается, что основная цель марафона — формирование осознанного отношения к сортировке и утилизации отходов. Особое внимание уделялось не только очистке территорий, но и их преображению. Собранный пластик будет переработан и использован для создания малых архитектурных форм — полезных и красивых арт-объектов, которые установят на тех же побережьях.

«Для нас было важно показать каждому участнику прямой результат его действий. Арт-объект из переработанного пластика — это не просто украшение, а символ экономики замкнутого цикла, который начинается с решения человека сортировать мусор и заканчивается реальной пользой для жителей его же города», — отметила вице-президент по устойчивому развитию Сбера Марина Булова.

По ее словам, арт-объекты стали наглядным примером того, как отходы, собранные волонтерами, получают вторую жизнь и делают любимые места отдыха красивее и удобнее.

«Так экологическая привычка становится осязаемой и значимой. И я рада, что вместе с нами эту акцию поддержали почти 700 человек по всей стране, что позволило вернуть первозданную красоту пляжам на пяти побережьях», — добавила Булова.



Напомним, проект реализован в рамках масштабной экопрограммы «Сберегаем вместе», направленной на вовлечение населения в практики устойчивого развития и волонтерства. Итоги марафона и имена победителей будут объявлены 15 октября 2025 года.