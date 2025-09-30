На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Церемония возложения цветов к мемориалу Сергея Багапш прошла в Джгярде

Высшие руководители Абхазии возложили цветы к мемориалу Сергея Багапш в Джгярде
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Пресс-служба Президента Абхазии»

В День победы и независимости Абхазии состоялась церемония возложения цветов к мемориалу второго президента республики Сергея Багапш в селе Джгярда. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы президента Абхазии.

Мероприятие собрало высших должностных лиц страны и гостей праздничных торжеств. Среди участников были президент Абхазии Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, премьер-министр Абхазии Владимир Делба, спикер парламента Лаша Ашуба и руководитель Администрации президента Беслан Эшба.

Также в церемонии приняли участие члены правительства, депутаты парламента, премьер-министр Южной Осетии Константин Джуссоев, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, ветераны войны, добровольцы и представители делегаций, прибывших на празднование.

Мемориал Сергея Багапш в Джгярде стал местом памяти и уважения к лидеру, сыгравшему ключевую роль в истории современной Абхазии. Церемония возложения цветов стала частью официальной программы празднования Дня победы и независимости, подчеркивающей важность преемственности поколений и сохранения исторической памяти.

