Доход блогеров в Telegram за год возрос почтиЫна 50%

Доход блогеров от контента в Telegram вырос на 44% за год

За последний год доход блогеров от контента в Telegram вырос на 44%. Это показало исследование платформы Tribute, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно данным исследования, в 2025 году все больше креаторов монетизируют авторский контент — и получают доход напрямую от подписчиков.

Так, 74% блогеров зарабатывают благодаря платным подпискам аудитории на закрытые Telegram-каналы — это самая популярная модель монетизации авторского контента в 2025 году.

Еще 22% креаторов регулярно получают донаты от подписчиков в Telegram — как на личные, так и на профессиональные цели для развития блогов. При этом рынок диверсифицируется, авторы пробуют новые возможности для монетизации: так, более 2000 креаторов уже продают в Telegram физические, а также кастомные и цифровые товары.

В 2025 году количество долгосрочных подписок на платные Telegram-каналы (более трех месяцев) выросло в 4,5 раза относительно 2024 года. Также в 2025 году общее число пользователей с платными подписками удвоилось — с 280 тысяч до 586 тысяч.

Средний ежемесячный доход креаторов от монетизации контента в Telegram вырос на 44%. Активнее всего в 2025 году развивались три ниши.

Развлечения — средний доход креатора от монетизации в Telegram вырос на 40% (до 48 276 рублей в месяц).

Образование — рост на 21% за год (до 56 902 рублей в месяц).

Технологии — рост на 12% (до 59 784 рублей в месяц).

Лидерами по средним доходам от монетизации в Telegram за месяц в 2025 году стали креаторы в следующих нишах: саморазвитие — 409 873 рубля в месяц; психология — 131 163 рубля в месяц; финансы — 125 116 рублей в месяц; эзотерика — 106 958 рублей в месяц; музыка — 96 720 рублей в месяц; здоровье и фитнес — 76 001 рубль в месяц; бизнес — 73 657 рублей в месяц; общество — 66 245 рублей в месяц; мода и красота — 62 170 рублей в месяц; технологии — 59 784 рубля в месяц.

Согласно выводам исследования, рынок монетизации в Telegram продолжает расти, а аудитория активнее поддерживает создателей контента. Подписочная модель становится основой креативной экономики и приносит прогнозируемый, стабильный доход. Авторы могут самостоятельно влиять на стоимость подписки, работая напрямую со своей аудиторией.

