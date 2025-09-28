На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве подвели итоги молодежной программы World Atomic Week

В Москве представили молодежную декларацию ядерного сотрудничества
true
true
true
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Молодые лидеры и эксперты из 33 стран совместными усилиями разработали свое видение «Мира в 2050 году» и утвердили молодежную декларацию ядерного сотрудничества из семи принципов. Она была презентована в рамках подведения итогов молодежной программы международного форума «Мировая атомная неделя» (World Atomic Week).

Защита декларации прошла в формате презентации: для каждого принципа была создана картина, визуализирующая тезисы принципов. Их озвучили участники молодежной программы из разных стран.

Первым принципом стала ядерная безопасность, вторым — равный доступ к образованию и к знаниям.

«Здесь не должно быть никакой дискриминации. Мы договорились создать инклюзивную платформу — чтобы будущие поколения инженеров, студентов и ученых имели равные возможности», — отметил представитель Китая.

Третьим пунктом декларации стал тезис о том, что ядерная наука должна служить на благо всего человечества.

«Это напоминание, что атом — не оружие, а наш с вами хранитель будущего — зеленого и светлого», — подчеркнула руководитель проектов «Росатом Международная сеть» Анна Белякова.

Четвертый тезис затронул организацию и расширение молодежного сотрудничества. Пятый раздел декларации посвящен непрерывному развитию и обновлению отрасли. В рамках его презентации член ImpactTeam 2050 и советник генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по изменению климата Джойс Мендес высоко оценила павильон «Атом» и формат подачи информации в нем.

«Считаю, что было бы здорово открыть такой павильон в Латинской Америке и на каждом континенте. И мы будем над этим работать, когда вернемся домой», — рассказала Мендес.

Шестой принцип декларации затронул сотрудничество и взаимное доверие. «Атомное будущее, которое будет надежным, безопасным и устойчивым, может быть построено только на фундаменте сотрудничества, доверия и взаимопомощи. Успешное партнерство между Россией и Турцией доказывает это», — заявил генеральный секретарь Ассоциации ядерной промышленности Турции Окан Йылдыз.

Последний пункт декларации посвящен ответственному доступу к достижениям в области ядерных технологий.

«Cамые большие вызовы, с которыми мы сейчас сталкиваемся — результат совместных действий человечества. Поэтому решения должны тоже вырабатываться совместно. Это ускорит развитие атомных инноваций и откроет глобальный потенциал перехода к более чистой энергии», — подчеркнул при его презентации член ImpactTeam 2050 Гагик Арутинян.

В свою очередь, заместитель генерального директора по персоналу госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева отметила, что проделанная участниками работа показывает, что «будущее атомной энергетики в надежных руках».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами