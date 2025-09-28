В Москве подвели итоги молодежной программы World Atomic Week

Молодые лидеры и эксперты из 33 стран совместными усилиями разработали свое видение «Мира в 2050 году» и утвердили молодежную декларацию ядерного сотрудничества из семи принципов. Она была презентована в рамках подведения итогов молодежной программы международного форума «Мировая атомная неделя» (World Atomic Week).

Защита декларации прошла в формате презентации: для каждого принципа была создана картина, визуализирующая тезисы принципов. Их озвучили участники молодежной программы из разных стран.

Первым принципом стала ядерная безопасность, вторым — равный доступ к образованию и к знаниям.

«Здесь не должно быть никакой дискриминации. Мы договорились создать инклюзивную платформу — чтобы будущие поколения инженеров, студентов и ученых имели равные возможности», — отметил представитель Китая.

Третьим пунктом декларации стал тезис о том, что ядерная наука должна служить на благо всего человечества.

«Это напоминание, что атом — не оружие, а наш с вами хранитель будущего — зеленого и светлого», — подчеркнула руководитель проектов «Росатом Международная сеть» Анна Белякова.

Четвертый тезис затронул организацию и расширение молодежного сотрудничества. Пятый раздел декларации посвящен непрерывному развитию и обновлению отрасли. В рамках его презентации член ImpactTeam 2050 и советник генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по изменению климата Джойс Мендес высоко оценила павильон «Атом» и формат подачи информации в нем.

«Считаю, что было бы здорово открыть такой павильон в Латинской Америке и на каждом континенте. И мы будем над этим работать, когда вернемся домой», — рассказала Мендес.

Шестой принцип декларации затронул сотрудничество и взаимное доверие. «Атомное будущее, которое будет надежным, безопасным и устойчивым, может быть построено только на фундаменте сотрудничества, доверия и взаимопомощи. Успешное партнерство между Россией и Турцией доказывает это», — заявил генеральный секретарь Ассоциации ядерной промышленности Турции Окан Йылдыз.

Последний пункт декларации посвящен ответственному доступу к достижениям в области ядерных технологий.

«Cамые большие вызовы, с которыми мы сейчас сталкиваемся — результат совместных действий человечества. Поэтому решения должны тоже вырабатываться совместно. Это ускорит развитие атомных инноваций и откроет глобальный потенциал перехода к более чистой энергии», — подчеркнул при его презентации член ImpactTeam 2050 Гагик Арутинян.

В свою очередь, заместитель генерального директора по персоналу госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева отметила, что проделанная участниками работа показывает, что «будущее атомной энергетики в надежных руках».