В США скончался старейший президент мормонов

В США на 102-м году жизни умер старейший президент «Церкви Иисуса Христа Святых последних дней» (также известной, как мормоны) Рассел Нельсон. Об этом сообщается на официальном сайте религиозной организации.

«С прискорбием сообщаем, что Рассел М. Нельсон, возлюбленный президент Церкви Иисуса Христа Святых последних дней, мирно скончался […] в своем доме в Солт-Лейк-Сити. Ему был 101 год — он стал старейшим президентом в истории Церкви», – рассказали в Церкви.

Рассел Нельсон — бывший хирург. В 1955 году он выполнил первую успешную операцию на открытом сердце в штате Юта с использованием сердечно-легочного аппарата, в разработке которого участвовал за несколько лет до этого.

В апостолы мормонов известный врач был призван 7 апреля 1984 года, а лидером Церкви стал 14 января 2018 года, когда ему было 93 года. За это время глава мормонов посетил 32 страны и территории США, активно развивая программу строительства новых храмов. В частности, объявил о возведении двухсот церквей.

«Церковь Иисуса Христа Святых последних дней» была основана в 1830 году. Считается, что ее создатель Джозеф Смит пользовался источниками древнего Египта. Он выпустил свой «перевод» с древнеегипетского оригинала библейской «книги Авраама». Однако впоследствии ученые заявили, что этим «переводом» является обычный древнеегипетский погребальный текст, предназначенный для помощи покойнику в обретении вечной жизни.

Ранее мормоны отлучили от церкви свою приверженку за съемку порно.