В Ярославле появился новый центр уличного баскетбола

ПСБ при поддержке Российской Федерации Баскетбола (РФБ) открыл в Ярославле центр уличного баскетбола (ЦУБ), в котором будут проводить уличные тренировки, готовить спортсменов и организовывать соревнования по баскетболу 3х3 различных уровней, сообщает пресс-служба банка.

Центр стал первым в Ярославле, пятым в ЦФО и 26-м в России.

Как отметил председатель ПСБ Петр Фрадков, новый центр – это вклад банка в развитие социальной инфраструктуры региона.

«Новый спортивный комплекс, безусловно, станет популярным местом для жителей Ярославля, местом, где можно поиграть в любимую игру, провести время с семьей или встретиться с друзьями», — сказал Фрадков.

Общая площадь центра превышает 2,8 тыс. кв. м. В него входит баскетбольная площадка на два кольца в формате 5х5 и пять игровых зон для баскетбола 3х3 с экологичным и износостойким акриловым покрытием.

Как рассказал исполнительный директор и генеральный секретарь РФБ Владимир Дячок, необходимо создавать пространства, где дети играют, дружат и учатся побеждать.

«Уверен, что здесь, на набережной, начнутся новые баскетбольные судьбы, ведь главное условие для роста чемпионов — это когда мяч и кольцо всегда рядом», — сказал он.

Президент РФБ Андрей Кириленко рассказал, что за 6 лет проекта была построено более 50 тыс. кв. м. игровой поверхности.

«Вместе с 81 тыс кв. м благоустроенной территории вокруг это сопоставимо с 18 футбольными полями, или пятью Красными площадями, почти тремя парками «Зарядье». За год ЦУБы по всей стране посещает порядка 300 тыс. человек от мала до велика. Особенно важно, что площадки доступны игрокам на колясках и являются частью развития важного для страны адаптивного спорта», — сказал Кириленко.