Эксперты «Рамблера» рассказали о роли ИИ в современном медиапространстве

ИИ уже сегодня открывает новые горизонты в работе с культурным наследием, необходимо сделать так, чтобы языковые модели не просто отвечали на вопросы, а помогали укреплять и популяризировать русский культурный код. Об этом на полях Российского интернет-форума (РИФ) заявила исполнительный директор портала «Рамблер» и директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова.

Представители портала «Рамблер» (медиахолдинг Rambler&Co) выступили на мероприятии с серией докладов о цифровизации культурного наследия и роли искусственного интеллекта в медиапространстве. Вместе с экспертами IT-индустрии, академической среды и общественных инициатив они обсудили практические кейсы по цифровизации архивов и культурных объектов, применение больших данных и нейросетевых технологий для сохранения истории, а также перспективы интеграции технологий, соединяющих прошлое и будущее.

«В «Рамблере» технологии — не абстракция, а реальные помощники. Например, LLM-портал на базе нейросетевой модели GigaChat для бизнеса трансформирует клиентский опыт, делая его по-настоящему полезным для человека. Мы видим огромный запрос со стороны пользователей на сохранение своей культуры — это читается в их диалогах с нейросетью», — отметила Иванова.

Также главный редактор тематических вертикалей портала «Рамблер» Кирилл Урбан принял участие в секции об ИИ-контенте. Участники обсудили грани между алгоритмами и человеческим творчеством, вопросы маркировки AI-контента, доверия аудитории и безопасности при использовании зарубежных нейросетей.

«Сегодня на портале работает целая система ИИ-агентов, которые помогают читателю глубже разобраться в теме и задать вопросы прямо после прочтения статьи. При этом редакция остается центром экспертизы: авторы и шеф-редакторы задают направления, инициируют проекты и проверяют корректность работы алгоритмов», — отметил Урбан.

Он добавил, что ИИ для портала — не замена журналисту, а инструмент, расширяющий его возможности и создающий новые форматы взаимодействия с контентом.