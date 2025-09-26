На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Выставку картин на ВДНХ назвали возможностью по-новому посмотреть на историю Москвы

Организаторы выставки картин о Москве на ВДНХ рассказали о пяти центральных полотнах
true
true
true
close
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

До 1 февраля будущего года москвичи гости столицы могут осмотреть художественные экспонаты, посвященные образу Москвы в русском искусстве. Многие их них демонстрируются в столице впервые, отмечается на портале mos.ru.

Cообщается, что на экспозиции представлены 115 произведений живописи и скульптуры из собрания Русского музея. Особый раздел выставки составляют пять картин середины и второй половины ХХ века.

В их число входят полотно Эдуарда Браговского «Москва трудовая», которое показывает столицу через повседневный труд рабочих и инженеров. Композиционно его продолжает картина Павла Никонова «Москва праздничная», передающая атмосферу радости и единения.

Юрий Пименов представлен на выставке двумя работами: «Здесь будет парк», посвященной обновлению ВДНХ, и «Первые модницы нового квартала», где художник отразил возрождение городской моды и повседневной жизни. Отмечается, что картина Владимира Яковлева «Спор об искусстве» обращается к интеллектуальной жизни Москвы, демонстрируя отход автора от принципов социалистического реализма.

Организаторы отмечают, что экспозиция позволяет по-новому взглянуть на историю Москвы ХХ века и объединяет культурные коды двух столиц — Санкт-Петербурга и Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами