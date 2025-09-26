Выставку картин на ВДНХ назвали возможностью по-новому посмотреть на историю Москвы

Организаторы выставки картин о Москве на ВДНХ рассказали о пяти центральных полотнах

До 1 февраля будущего года москвичи гости столицы могут осмотреть художественные экспонаты, посвященные образу Москвы в русском искусстве. Многие их них демонстрируются в столице впервые, отмечается на портале mos.ru.

Cообщается, что на экспозиции представлены 115 произведений живописи и скульптуры из собрания Русского музея. Особый раздел выставки составляют пять картин середины и второй половины ХХ века.

В их число входят полотно Эдуарда Браговского «Москва трудовая», которое показывает столицу через повседневный труд рабочих и инженеров. Композиционно его продолжает картина Павла Никонова «Москва праздничная», передающая атмосферу радости и единения.

Юрий Пименов представлен на выставке двумя работами: «Здесь будет парк», посвященной обновлению ВДНХ, и «Первые модницы нового квартала», где художник отразил возрождение городской моды и повседневной жизни. Отмечается, что картина Владимира Яковлева «Спор об искусстве» обращается к интеллектуальной жизни Москвы, демонстрируя отход автора от принципов социалистического реализма.

Организаторы отмечают, что экспозиция позволяет по-новому взглянуть на историю Москвы ХХ века и объединяет культурные коды двух столиц — Санкт-Петербурга и Москвы.