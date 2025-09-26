На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сбер предложил бизнесу депозиты с плавающей ставкой

Новые корпоративные клиенты Сбера смогут открыть депозит с плавающей ставкой
Новые корпоративные клиенты «СберБизнеса» смогут получить плавающую ставку с привязкой к ключевой, сообщает пресс-служба Сбера.

Новое предложение «Ключевая ставка минус 1 процентный пункт» будет доступна клиентам при размещении средств от трех месяцев.

Ставка будет подстраиваться под изменения ключевой ставки ЦБ, а ее величина будет меняться в зависимости от срока размещения.

В Сбере отметили, что при текущей ключевой ставке в 17% по долгосрочным инвестициям от 90 до 1096 дней ставка составит 16%.

