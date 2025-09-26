ДоброFON помог Лесниковскому дому-интернату в рамках проекта «Города Героев»

Лесниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов получил новое реабилитационное и медицинское оборудование на общую сумму 2,2 млн рублей в рамках проекта «Города Героев» благотворительной программы ДоброFON компании FONBET и благотворительного фонда «Память поколений», сообщает пресс-служба компании.

В рамках проекта дом-интернат получил МОТО-роботизированный велоэргометр, тренажеры для верхних и нижних конечностей, тренажер для тренировки ходьбы и физиотерапевтический аппарат.

По словам директора департамента социальной политики Курганской Области Ивана Смирных, правительство региона и департамент социальной политики всегда уделяли особое внимание заботе о ветеранах и тружениках тыла.

Как отметил управляющий акционер компании FONBET Валентин Голованов, в год 80-летия победы в ВОВ особенно важно помогать социальным учреждениям в городах воинской славы и уделять внимание ветеранам.

«В Лесниковском доме-интернате часть жителей маломобильные, лежачие или инвалиды. От учреждения поступил запрос на определенное оборудование, и мы постарались обеспечить постояльцев необходимыми аппаратами для улучшения реабилитации и поддержания здоровья», — сказал он.

Напомним, в рамках проекта «Города Героев» новое реабилитационное оборудование уже работает в Орске, Саратове, Калаче-на-Дону, Старой Руссе, Сызрани, Зеленодольске, Великих Луках и Старом Осколе. До конца года помощь планируется оказать в Астрахани, Ржеве, и других городах воинской славы и трудовой доблести.