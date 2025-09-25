На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Казахстана прокомментировал инцидент на сессии ООН в Нью-Йорке

Президент Токаев: ООН находится далеко не в лучшей форме
Игорь Егоров/РИА Новости

Инцидент с остановкой эскалатора с президентом США Дональдом Трампом и его супругой Меланией на 80-й сессии Генассамблеи ООН – это из ряда вон выходящий и опасный инцидент, который мог нанести ущерб здоровью, заявил Ulys Media президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Это самая серьезная недоработка, можно даже сказать, что это провал секретариата ООН, всех сотрудников соответствующих служб и департаментов», — сказал Токаев.

Он добавил, что подобная промашка в юбилейную сессию Генассамблеи ООН – это что-то запредельное по степени халатности.

«Вполне возможна и версия с преднамеренной диверсией с учетом негативных и даже упаднических настроений среди сотрудников. Сейчас эта всемирная организация и политически, и управленчески находится в далеко не в лучшей форме», — сказал Токаев.

Также президент Казахстана отметил, что в первый день общих дебатов он уже говорил о необходимости смелых реформ.

«Время бесконечных, отвлеченных дискуссий прошло, нужны смелые, умные реформы, нацеленные на повышение эффективности ООН, ее репутации и авторитета», — заключил Токаев.

Напомним, ранее во время 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Трамп пожаловался на эскалатор, который перестал работать, когда он и его супруга Мелания ехали на нем.

