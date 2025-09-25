На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Профессор рассказала, какие виды рыбы полезны для здоровья и похудения

Профессор Погожева: треска и минтай полезны для похудения
true
true
true
close
Freepik.com

Рыбу, которая содержит белок, йод, цинк и другие важные вещества, полезно включать в рацион для поддержания здоровья и веса. Об этом kp.ru рассказала профессор, д.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Алла Погожева.

«Есть сорта рыб «тощие», это тресковые, они более дешевые. Их и сейчас рекомендуют тем, кто следит за здоровым питанием и не хочет набрать вес. Это хек, треска, навага, минтай, судак. Они содержат много белка и мало жира, что помогает сохранять мышечную массу и терять лишний жир», — уточнила эксперт.

По ее словам, в рацион также важно включать жирные сорта рыбы (сардины, семгу, сельдь, скумбрию), которые поддержат здоровье сердца, мозга, зрения и иммунитета за счет омега-3 жирных кислот. Для получения максимальной пользы Погожева посоветовала есть разные виды рыбы два или три раза в неделю.

Врач-терапевт, нутрициолог и эксперт АНО «Агентства по продвижению рыбной продукции» Юлия Ватагина до этого рассказала «Газета.Ru», что для эффективной профилактики болезни Альцгеймера достаточно есть рыбу два-три раза в неделю, отдавая предпочтение сельди, скумбрии и другим видам рыбы.

Ранее россиянам объяснили, почему в беременность важно есть рыбу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами