Профессор рассказала, какие виды рыбы полезны для здоровья и похудения

Рыбу, которая содержит белок, йод, цинк и другие важные вещества, полезно включать в рацион для поддержания здоровья и веса. Об этом kp.ru рассказала профессор, д.м.н., ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Алла Погожева.

«Есть сорта рыб «тощие», это тресковые, они более дешевые. Их и сейчас рекомендуют тем, кто следит за здоровым питанием и не хочет набрать вес. Это хек, треска, навага, минтай, судак. Они содержат много белка и мало жира, что помогает сохранять мышечную массу и терять лишний жир», — уточнила эксперт.

По ее словам, в рацион также важно включать жирные сорта рыбы (сардины, семгу, сельдь, скумбрию), которые поддержат здоровье сердца, мозга, зрения и иммунитета за счет омега-3 жирных кислот. Для получения максимальной пользы Погожева посоветовала есть разные виды рыбы два или три раза в неделю.

Врач-терапевт, нутрициолог и эксперт АНО «Агентства по продвижению рыбной продукции» Юлия Ватагина до этого рассказала «Газета.Ru», что для эффективной профилактики болезни Альцгеймера достаточно есть рыбу два-три раза в неделю, отдавая предпочтение сельди, скумбрии и другим видам рыбы.

