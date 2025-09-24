В России стартовали съемки документально-художественного проекта о призраках

Российский онлайн-кинотеатр Okko запустил съемки 3-серийного мистического проекта «Призраки. Природа страха». Он в документально-художественной форме раскроет механизмы возникновения страха и причины веры человечества в призраков через культуру и историю, сообщили в компании.

В роли режиссера-постановщика проекта выступит Петр Федоров, он же стал соавтором сценария.

Cообщается, что сериал будет сочетать разные жанры, документальные эпизоды снимут в необычном художественном оформлении.

В центре повествования находится художественный персонаж — смотритель кладбища. Подготовиться к встрече с неизведанным ему помогут реальные нейрофизиологи, психологи, историки и писатели, которые в студии вымышленного ток-шоу «Встреча с ужасом» расскажут все о природе человеческого страха. Вести передачу будет актер Арсений Кудряшов.

Гостями ток-шоу станут ведущий научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Игорь Бондарь, кинокритик Ольга Белик, писатель и историк Сергей Цветков, доцент РГУ им. А.Н. Косыгина Варвара Добровольская, клинический психолог Надежда Голикова и врач-психотерапевт Игорь Поляков.

«Когда мы говорим о вещах, доказать которые современная наука не может, да и не факт, что когда-нибудь докажет, то очень важно размыть границы существующей реальности. Выбранный нами способ повествования и визуализации как нельзя лучше подходит для просветительского разговора на такие сложные и неоднозначные темы», — отметил продюсер документального направления Okko Владимир Тодоров.

Помимо Кудряшова, роли в документальном сериале исполнят актеры Алексей Ошурков, Ростислав Лаврентьев, Мирослава Карпеева, Петр Скворцов и Олег Курский.