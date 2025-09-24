Врач объяснил причину, по которой люди «дергаются», когда засыпают

Врач объяснил причину внезапных вздрагиваний, которые многие люди испытывают в момент засыпания, пишет LADBible.

Это явление, известное как гипнический толчок, является непроизвольным мышечным сокращением и, по словам специалистов, абсолютно нормально и не должно вызывать беспокойства. Как объяснил доктор британский Амир Хан, когда человек засыпает, его мышцы начинают расслабляться. Иногда головной мозг неверно интерпретирует это резкое расслабление как падение тела.

В ответ он посылает телу мгновенный сигнал, чтобы «поймать» себя, что и приводит к резкому вздрагиванию и пробуждению. Некоторые ученые полагают, что это древний рефлекс, сохранившийся с тех времен, когда предки человека спали на деревьях, и подобное сокращение мышц предотвращало падение.

Специалист отметил, что такие подергивания чаще всего случаются в состоянии стресса, при сильной усталости или после употребления кофеина в позднее время. Несмотря на то что ощущение может быть пугающим и способно нарушить сон, врач призывает не паниковать, так как это естественная и безвредная реакция организма.

