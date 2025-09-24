На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Производство сахара в Башкирии выросло в 2,5 раза

Два завода в Башкирии произвели 32,5 тысячи тонн белого сахара
true
true
true
close
Shutterstock

Два сахарных завода Башкирии к 23 сентября 2025 года произвели 32,5 тыс. тонн белого сахара, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель премьер-министра правительства РБ, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

Он отметил, что Чишминский сахарный завод и «Раевсахар» начали принимать и перерабатывать свеклу раньше обычных сроков.

«Кроме этого, после реализации инвестиционных проектов по модернизации заводы заметно увеличили мощности. В общей сложности сегодня они перерабатывают более 11,4 тыс. тонн свеклы за сутки», — сказал он.

Также Чишминский сахарный завод и компания «Раевсахар» в результате реализации инвестиционных проектов довели мощности по переработке сахарной свеклы до 6000 тонн в сутки.

Оба проекта получили одобрение на заседании инвестиционного комитета в формате «Инвестчас» с участием главы региона Радия Хабирова.

Всего в республике убрали более 18,8 тыс. га с сахарной свеклой, это 43% всех площадей. Также накопано 886 тыс. тонн корнеплодов при урожайности 470,9 ц/га.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами