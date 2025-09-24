Производство сахара в Башкирии выросло в 2,5 раза

Два сахарных завода Башкирии к 23 сентября 2025 года произвели 32,5 тыс. тонн белого сахара, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил заместитель премьер-министра правительства РБ, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

Он отметил, что Чишминский сахарный завод и «Раевсахар» начали принимать и перерабатывать свеклу раньше обычных сроков.

«Кроме этого, после реализации инвестиционных проектов по модернизации заводы заметно увеличили мощности. В общей сложности сегодня они перерабатывают более 11,4 тыс. тонн свеклы за сутки», — сказал он.

Также Чишминский сахарный завод и компания «Раевсахар» в результате реализации инвестиционных проектов довели мощности по переработке сахарной свеклы до 6000 тонн в сутки.

Оба проекта получили одобрение на заседании инвестиционного комитета в формате «Инвестчас» с участием главы региона Радия Хабирова.

Всего в республике убрали более 18,8 тыс. га с сахарной свеклой, это 43% всех площадей. Также накопано 886 тыс. тонн корнеплодов при урожайности 470,9 ц/га.