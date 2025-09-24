«Рувики» и Rutube облегчат доступ к знаниям

Интернет-энциклопедия «Рувики» и видесохостинг Rutube подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны займутся реализацией проектов, направленных на увеличение доступности энциклопедий для пользователей, сообщает пресс-служба «Рувики».

В рамках сотрудничества на Rutube появится ассистент «Рувики», а также видеоплеер Rutube внедрят в контент интернет-энциклопедии до конца 2025 года.

«Совместная работа с «Рувики» позволит объединить энциклопедический подход и силу видео, сделав цифровой опыт наших зрителей еще более богатым и полезным. Мы уверены, что синергия текста и видео — это современный ответ на запрос аудитории», — рассказал генеральный директор видеохостинга Rutube Сергей Иванов.

По словам заместителя генерального директора «Рувики» Елены Литовченко, сотрудничество с Rutube является важным шагом в развитии интернет-энциклопедии.

«Благодаря интеграции с Rutube наши пользователи получат возможность переходить от энциклопедического текста к видеоподборкам и расширять свое представление о теме, не выходя за пределы платформы Rutube», — отметила Литовченко.