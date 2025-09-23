На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне назвали оптимальный размер финансовой подушки

Сбер: 84% россиян регулярно откладывают средства для формирования финансовой подушки
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

Каждый третий россиянин (32%) считает, что 1 млн рублей является оптимальным размером финансовой подушки, следует из результатов исследования «СберСтрахования жизни» и сервиса «Работа.ру».

Опрос показал, что 84% россиян ежемесячно откладывают средства для формирования финансовой подушки (67% откладывают свободные средства, а 17% — конкретную сумму).

Говоря о размере финансовой подушки, 9% назвали комфортной сумму до 100 тыс. рублей, 19% — от 100 до 300 тыс. рублей, 20% — от 300 до 500 тыс. рублей.

Самым популярным инструментом для формирования финансовой подушки, по данным исследования, у 60% россиян является вклад. Также 35% предпочитают наличные, 30% — накопительный счет, 17% — инвестиционные и страховые программы, 6% — вклады в валюте, а еще 2% — криптовалюту.

По словам директора дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбера Сергея Щепилова, в последние годы россияне стали чаще интересоваться долгосрочными финансовыми инструментами, среди которых ПДС, НСЖ и другие.

«С января по август 2025 года россияне оформили в Сбере 2,6 млн договоров ПДС, 46 тыс. НСЖ и открыли 140 тыс. ИИС-3, вложив совокупно в эти инструменты за 8 месяцев около 235 млрд рублей», — сказал он.

Опрос проходит в первой половине сентября по всей России. Всего в нем приняли участие более 3000 человек.

