Сбер поможет россиянам следить за качеством сна и уровнем стресса

В России начались продажи первого умного кольца Sber, способного мониторить сон и уровень стресса, сообщает пресс-служба Сбера.

Рекомендательная система кольца основана на GigaChat. Персональный консультант на базе ИИ проводит анализ данных пользователя и дает квалифицированные советы по вопросам здоровья. Общение с нейросетевой моделью происходит в виде диалога.

Датчики кольца следят за разными показателями здоровья, среди которых фазы сна, пульс, физическая активность и другие. Также специальные алгоритмы анализируют данные и представляют их в виде комплексных метрик.

Проверять информацию о своем здоровье можно в мобильном приложении «СберЗдоровье». Также пользователи могут записаться на онлайн-консультацию или личный прием к врачу с помощью сервиса.

Перед выпуском умного кольца Sber провел сотни часов исследований и привлек к разработке медицинских экспертов ННГУ Им. Лобачевского, Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН и другие.