Более 150 тысяч пассажиров воспользовались новым трамвайным маршрутом 90 в Москве

Ликсутов: новый маршрут 90 в Москве каждый день доказывает свое удобство
Пресс-служба Транспортного комплекса г. Москвы

Более 150 тысяч человек воспользовались новым трамвайным маршрутом 90 в Москве, идущим от метро «Сокольники» до Павелецкого вокзала, сообщает пресс-служба транспортного комплекса города Москвы.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, новый маршрут каждый день доказывает свое удобство и востребованность среди пассажиров.

«У москвичей появилось множество вариантов поездок в центре города. Мы продолжим развивать маршрут. В будущем планируется продлить его и в другие районы столицы», — сказал Ликсутов.

Всего на маршруте курсируют 20 современных вагонов «Львенок-Москва» с автономным ходом. Трамваи проезжают проспект Академика Сахарова без подключения к контактной сети.

Напомним, ранее по проспекту Академика Сахарова не ходил наземный городской пассажирский транспорт. В пресс-службе транспортного комплекса столицы отметили, что запуск трамвая по проспекту Академика Сахарова значительно улучшил транспортную доступность для сотрудников многочисленных организаций, среди которых Министерство обороны РФ, Минсельхоз России и другие.

