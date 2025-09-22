На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Более 600 тысяч москвичей получили метро рядом с домом после открытия Троицкой линии

Максим Ликсутов: движение метро до Троицка полностью запустят до 2030 года
Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

В Москве завершился первый этап строительства Троицкой линии метро, сообщается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Теперь пассажиры могут воспользоваться 11 станциями Троицкой линии с пересадками на Сокольническую и Калужско-Рижскую линии, а также на МЦК и БКЛ.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, с открытием четырех станций Троицкой линии метро более 600 тыс. москвичей получили новые маршруты в пешей доступности.

«В рамках стратегии развития транспорта, которую утвердил мэр Москвы Сергей Собянин, до 2030 года планируем полностью запустить движение по линии — от города Троицка до станции «ЗИЛ», — рассказал Ликсутов.

Также он отметил, что с открытием 11 станций Троицкой линии метро многие пассажиры экономят более 1 часа в день при поездках в центр города.

Кроме того, по словам Ликсутова, Троицкая линия является первой, которую с самого начала обслуживают самые современные российские поезда «Москва-2024».

