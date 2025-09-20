Участие в игре «Зарница 2.0» назвали возможностью приобрести ценные навыки

Участие во Всероссийской военно-патриотической игре «Зарница 2.0» дает возможность каждому приобрести ценные навыки, которые пригодятся в наше время, заявила участница игры из команды «8легион» Валерия Шарапова.

«Моим стимулом принять участие в игре стало то, что мои папа и дядя военные люди. Мне нравится быть в такой обстановке. Во время игры чувствуешь сплоченность и ответственность за себя и каждого, кто с тобой рядом. Игра «Зарница 2.0» воспитывает чувство патриотизма в каждом человеке», — рассказала она.

Также Шарапова назвала самые незабываемые моменты в игре и поделилась ожиданиями перед финалом.

«Самое незабываемое – это тактические игры. Это такой адреналин, где игра приближена к настоящим условиям. От финала я жду только положительные эмоции», — сказала она.

По словам ветерана СВО, специалиста по организации работы города Владикавказа регионального отделения «Движения Первых» Николая Лесника, «Зарница 2.0» учит не только военно-прикладным дисциплинам, но и помогает ребятам развиваться.

«Участники учатся, например, управлять дронами. Это умение может пригодиться и в гражданских целях, среди которых поиски пострадавших или доставка медикаментов. Все члены отряда учатся туристической подготовке и оказанию медицинской помощи», — сказал он.

Лесник отметил, что «Зарница 2.0» учит ребят самостоятельному мышлению.

«В ходе игры ребята учатся самостоятельно принимать решения, не опираясь на взрослого человека. В результате они могут полностью себе доверять», — сказал он.

Также Лесник рассказал, что участники игры приобретают новые знакомства и получают житейский опыт.

«Часто в ротах присутствуют участники из других регионов России. Они делятся эмоциями и приобретают национальную идею, работая вместе. Также они получают знания и навыки ориентации на местности. Для многих ребят это первый подобный выезд за пределы своих регионов», — заключил он.

Напомним, 21 сентября 2025 года в Волгоградской области состоится финал Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» для старшей возрастной категории.