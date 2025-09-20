На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сын Че Гевары рассказал о методах борьбы с санкциями США

Никита Анисимов: Гевара Марч поддержал внешнюю политику России
Сергей Мальгавко/ТАСС

Младший сын команданте Че Гевары Эрнесто Гевара Марч поддержал внешнюю политику России в ходе выступления на Всемирной общественной ассамблее «Новый мир осознанного единства» в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на модератора панельной дискуссии «Латинская Америка – Большая Евразия: эпоха новых стратегических возможностей», члена ОП РФ Никиту Анисимова.

«После поездки в Крым в 2018 году Эрнесто Гевара был внесен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец», — рассказал Анисимов.

Также он отметил, что в своем выступлении Эрнесто Гевара Марч рассказал об эффективных методах противодействия санкциям со стороны США.

«Куба стала маяком для всех стран Латинской Америки, показала, что строительство более справедливого и многополярного мира возможно, мы должны объединяться и доказывать силу наших идей, и здесь идет самая важная борьба за сердца наших детей и внуков», — сказал Анисимов.

Также, по словам Анисимова, участники панельной дискуссии обсудили вопросы развития сотрудничества в условиях внешнего давления.

«Говорили о важности развития народной дипломатии в рамках БРИКС. На это обратил внимание президент федерации профсоюзов Бразилии СТВ Адилсон Араужо», — добавил Анисимов.

В дискуссии также приняли участие эксперты и общественные деятели из России, Бразилии, Венесуэлы, Уругвая, Мексики, Кубы, Парагвая и Аргентины.

