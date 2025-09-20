На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Всероссийское казачье общество и академия имени А.Ф. Можайского займутся подготовкой офицеров

Атаман Кузнецов: современная война интегрирует передовые военные технологии
Всероссийское Казачье Общество

Современная война интегрирует передовые военные технологии, расширяя традиционные границы боевых действий, заявил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов в рамках церемонии подписания соглашения о сотрудничестве с Военно-космической академией имени А.Ф. Можайского, сообщает Telegram-канал «Всероссийское казачье общество».

«Новая линия фронта проходит через цифровые поля и космические высоты. Чтобы надежно защитить наши рубежи, нам нужны самые передовые знания и инновационные разработки», — сказал он.

Кузнецов добавил, что главным направлением сотрудничества станет подготовка настоящих офицеров, являющихся патриотами России.

Документ подписали Виталий Кузнецов и заместитель начальника Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского по учебной и научной работе, генерал-майор Юрий Кулешов.

«Казачество всегда было опорой нашего государства. Воины-казаки защищали рубежи нашей страны, сохраняли верность чести, воинскому долгу и традициям. И сегодня Всероссийское казачье общество продолжает эту миссию, объединяет людей по всей нашей стране, что хранят память о героической истории нашей страны», — отметил Кулешов.

Также Кузнецов вручил Кулешову памятную плакетку с эмблемой казачьей разведывательной бригады «Терек» и перечнем подразделений, которые в нее входят.

После торжественных мероприятий состоялось награждение отличившихся курсантов медалями Всероссийского казачьего общества.

