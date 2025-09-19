Запашный сравнил ожидания от арены ЦСКА и нового здания цирка

В Москве при поддержке компании «Роснефть» продолжается строительство новой арены хоккейного клуба ЦСКА на Ленинградском проспекте, одновременно в столице возводится новое здание Большого Московского цирка. Оба проекта крайне важны, заявил накануне на матче ЦСКА пресс-службе клуба народный артист России Аскольд Запашный.

Отвечая на вопрос о том, какое событие он жднт больше — открытие новой хоккейной арены или нового цирка, Запашный отметил, что для него одинаково важны оба проекта.

«Я очень жду и арену, и цирк. В одном случае — потому что болею всей душой, в другом — потому что это моя жизнь и работа», — сказал артист.

Он подчеркнул, что новые спортивные и культурные объекты мотивируют и спортсменов, и артистов, а также создают комфорт для зрителей. «Современные арены помогают проявить себя по максимуму. В цирке — то же самое: хочется показывать всё лучшее в новых стенах», — добавил Запашный.

По его словам, строительство цирка в Мневниках сделает посещение матчей ЦСКА удобнее лично для него: «Очень часто я пропускаю игры любимой команды только из-за занятости. Если будет поближе — это станет дополнительным удобством».