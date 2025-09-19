На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Запашный сравнил ожидания от арены ЦСКА и нового здания цирка

Запашный: жду и новую арену ЦСКА, и новое здание цирка
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «ХК ЦСКА Москва»

В Москве при поддержке компании «Роснефть» продолжается строительство новой арены хоккейного клуба ЦСКА на Ленинградском проспекте, одновременно в столице возводится новое здание Большого Московского цирка. Оба проекта крайне важны, заявил накануне на матче ЦСКА пресс-службе клуба народный артист России Аскольд Запашный.

Отвечая на вопрос о том, какое событие он жднт больше — открытие новой хоккейной арены или нового цирка, Запашный отметил, что для него одинаково важны оба проекта.

«Я очень жду и арену, и цирк. В одном случае — потому что болею всей душой, в другом — потому что это моя жизнь и работа», — сказал артист.

Он подчеркнул, что новые спортивные и культурные объекты мотивируют и спортсменов, и артистов, а также создают комфорт для зрителей. «Современные арены помогают проявить себя по максимуму. В цирке — то же самое: хочется показывать всё лучшее в новых стенах», — добавил Запашный.

По его словам, строительство цирка в Мневниках сделает посещение матчей ЦСКА удобнее лично для него: «Очень часто я пропускаю игры любимой команды только из-за занятости. Если будет поближе — это станет дополнительным удобством».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами