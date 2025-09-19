В Тюмени подвели итоги десятого Промышленно-энергетического форума TNF

Более 15 тысяч человек посетили форум в этом году

В Тюмени в рамках X Промышленно-энергетического форума TNF прошло более 100 мероприятий, 140 встреч в формате b2b, подписано около 30 соглашений, сообщает пресс-служба форума.

Всего за 4 дня площадки TNF 2025 посетило рекордное количество участников – 15 390. Деловая программа включала несколько треков, в их числе – «Человеческий капитал», «Технологии и процессы», «Стратегии развития», «Цифра в ТЭК». Также работала выставка TNF EXPO с новейшими разработками для нефтегазовой и смежных отраслей.

На полях форума были представлены результаты двух масштабных исследований. Первое – в сфере HR: эксперты детально описали рынок труда нефтегазовой отрасли. Авторы второго исследования проанализировали внедрение искусственного интеллекта в энергетическом секторе.

Темой главной пленарной сессии юбилейного TNF стало технологическое лидерство. В обсуждении участвовали министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, вице-министр энергетики Казахстана Кудайберген Арымбек, заместитель министра энергетики Белоруссии Константин Аношенко, а также губернаторы Тюменской области, Югры и Ямала, топ-менеджеры крупных компаний. По словам Антона Алиханова, уже сегодня доля отечественной продукции на российском рынке нефтегазового машиностроения составляет около 75% (508 млрд руб. из 675), а к 2027 она может достигнуть 90%.

Официальная делегация также осмотрела выставку и побывала на церемонии открытия производственного комплекса ГК «ТОФС», где будут выпускать современное оборудование для бурения скважин.