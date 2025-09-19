На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Педагогов научат работать в сервисе Max

«Сферум» запустил новый курс для педагогов по работе в сервисе Max
NicoElNino/Shutterstock/FOTODOM

«Сферум» запустил новый бесплатный онлайн-курс для педагогов «Сферум в МАХ: возможности цифрового сервиса для образования», сообщает пресс-служба сервиса.

В рамках 8-часового курса слушатели узнают об основных цифровых средствах коммуникации в образовании и освоят базовый функционал «Сферума» в Max.

Спикерами курса стали учитель истории, лауреат конкурсов «Учитель года России 2022» и «Цифровой учитель года России 2022» Артем Малинин, вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов и руководитель направления методологии сервиса «Сферум», VK Вера Вартанян.

Для получения сертификата слушателям будет необходимо изучить материалы, выполнить практические задания, а также выполнить итоговый тест.

