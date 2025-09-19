На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Победители Московского марафона получат гирлянды для бегунов

«Чемпионат» и Tak.sebe.prazdnik представили коллекцию гирлянд для бегунов
Shutterstock

Спортивный портал «Чемпионат» и проект Tak.sebe.prazdnik представили коллекцию гирлянд для бегунов, сообщает пресс-служба Rambler&Co.

Коллекция включает в себя 5 фраз, вдохновленных культовыми фильмами и интернет-мемами, среди которых «Настроение выше пульса», «Бегите, глупцы!» и другие.

«Бег становится все популярнее среди россиян – про него много читают, а количество забегов и их участников с каждым годом бьет новые рекорды», — заявил главный редактор спортивного портала «Чемпионат» Вячеслав Опахин.

Первыми новые гирлянды получат победители и призеры Московского марафона, который пройдет в столице 20 и 21 сентября.

«Мы любим работать над тематическими коллекциями. Это всегда очень интересная задача – подобрать всего несколько слов, которые отразят тему с юмором, иронией и позитивом», — отметила основательница проекта Tak.sebe.prazdnik Александра Плющ.

